Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 21:55

Жители Рамат-Гана жалуются на пасхальное нашествие крыс

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Жители Рамат-Гана жалуются на пасхальное нашествие крыс

Жители Рамат-Гана, проживающие в домах вдоль пролегания строящейся "фиолетовой" трамвайной линии, жалуются в последние дни на массовое нашествие крыс, добирающихся до верхних этажей многоэтажных зданий, сообщает служба новостей N12.

По утверждению жителей, грызунам не мешают даже две проведенные муниципалитетом кампании дератизации. В мэрии возложили ответственность за нашествие на компанию НЕТА, отвечающую за проект по строительству трамвая.

В свою очередь, в НЕТА заявляют, что не видят никакой связи между трамваем и грызунами, поскольку "фиолетовая" линия является наземной и не требует прокладки туннелей.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 18 октября 2020
Коронавирус привел к росту агрессии крыс и их переселению в жилые районы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:55 Жители Рамат-Гана жалуются на пасхальное нашествие крыс
21:39 Коалиционный кризис: давление на РААМ с требованием выйти из коалиции усиливается
21:38 Полиция просит разрешить ей призывать добровольцев из числа резервистов ЦАХАЛа
20:33 Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы
20:24 В населенных пунктах на границе с Газой прозвучало предупреждение о ракетном обстреле
18:23 СМИ: Смотрич просил прервать парламентские каникулы для голосования по закону о роспуске Кнессета
17:17 Доктор Шарон Эльрои-Прайс подверглась нападению возле своего дома
17:01 В Мицпе-Рамоне мужчина получил тяжелые травмы при ремонте машины
16:40 9-летняя девочка, раненная при обстреле Чернигова, будет прооперирована в больнице "Шиба"
16:28 Изменены правила выдачи разрешений на личное оружие для экс-полицейских и пограничников
Загрузка...