Жители Рамат-Гана жалуются на пасхальное нашествие крыс

Жители Рамат-Гана, проживающие в домах вдоль пролегания строящейся "фиолетовой" трамвайной линии, жалуются в последние дни на массовое нашествие крыс, добирающихся до верхних этажей многоэтажных зданий, сообщает служба новостей N12.

По утверждению жителей, грызунам не мешают даже две проведенные муниципалитетом кампании дератизации. В мэрии возложили ответственность за нашествие на компанию НЕТА, отвечающую за проект по строительству трамвая.

В свою очередь, в НЕТА заявляют, что не видят никакой связи между трамваем и грызунами, поскольку "фиолетовая" линия является наземной и не требует прокладки туннелей.