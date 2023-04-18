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    В Израиле

    В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в годы Холокоста

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    В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в годы Холокоста
    Tomer Neuberg/Flash90     В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в годы Холокоста
    David Cohen/Flash90     В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в годы Холокоста
    Amir Levy/Flash90

    В 10 утра во вторник, 18 апреля, в Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны.

    В стране продолжаются церемонии, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены еврейскому сопротивлению и приурочены к 80-летию восстания в Варшавском гетто.

    В 11:00 в Кнессете начнется церемония памяти "У каждого человека есть имя".

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    С 11:00 до 16:30 посетители мемориального центра "Яд ва-Шем" смогут зажечь поминальные свечи на площади Варшавского гетто.

    В 13:00 в зале "Изкор" в комплексе "Яд ва-Шем" начнется центральная церемония поминовения.

    В 14:00 в Польше начнется марш жизни из Освенцима в Биркенау.

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    В 17:00 в комплексе "Яд ва-Шем" пройдет митинг молодежных движений.

    В 20:00 в комплексе "Бейт Лохамей а-Гетаот" пройдет церемония, завершающая день памяти, на которой будут присутствовать председатель Верховного суда Эстер Хайют и командующий Северным округом ЦАХАЛа Ури Гордин.

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