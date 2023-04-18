В Израиле прозвучала сирена в память о погибших в годы Холокоста
В 10 утра во вторник, 18 апреля, в Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны.
В стране продолжаются церемонии, приуроченные ко Дню Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В нынешнем году траурные мероприятия посвящены еврейскому сопротивлению и приурочены к 80-летию восстания в Варшавском гетто.
В 11:00 в Кнессете начнется церемония памяти "У каждого человека есть имя".
С 11:00 до 16:30 посетители мемориального центра "Яд ва-Шем" смогут зажечь поминальные свечи на площади Варшавского гетто.
В 13:00 в зале "Изкор" в комплексе "Яд ва-Шем" начнется центральная церемония поминовения.
В 14:00 в Польше начнется марш жизни из Освенцима в Биркенау.
В 17:00 в комплексе "Яд ва-Шем" пройдет митинг молодежных движений.
В 20:00 в комплексе "Бейт Лохамей а-Гетаот" пройдет церемония, завершающая день памяти, на которой будут присутствовать председатель Верховного суда Эстер Хайют и командующий Северным округом ЦАХАЛа Ури Гордин.