В арабском районе Иерусалима насмерть разбился рабочий

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 15:48 поступило сообщение о рабочем, который упал с десятиметровой высоты на строительном объекте на улице Аль-Ахтарам в арабском районе Бейт-Ханина в Иерусалиме.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА обнаружили палестинца в возрасте около 45 лет без признаков жизни, с множественными повреждениями всего тела. Они не смогли ничем ему помочь, и констатировали его смерть на месте происшествия.