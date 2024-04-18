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Израиль

В арабском районе Иерусалима насмерть разбился рабочий

время публикации: 18 апреля 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 16:23
В арабском районе Иерусалима насмерть разбился рабочий
Фото NEWSru.co.il

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 15:48 поступило сообщение о рабочем, который упал с десятиметровой высоты на строительном объекте на улице Аль-Ахтарам в арабском районе Бейт-Ханина в Иерусалиме.

Прибывшие на место происшествия медики МАДА обнаружили палестинца в возрасте около 45 лет без признаков жизни, с множественными повреждениями всего тела. Они не смогли ничем ему помочь, и констатировали его смерть на месте происшествия.

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