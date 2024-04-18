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Израиль

В Бейтунии "псевдоарабы" задержали террориста ИГ, планировавшего нападение

время публикации: 18 апреля 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 11:00
В Бейтунии "псевдоарабы" задержали террориста ИГ, планировавшего нападение
Пресс-служба полиции Израиля

"Псевдоарабы" спецназа пограничной полиции совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) и при поддержке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели в Бейтунии, к западу от Рамаллы, операцию, в ходе которой был задержан террорист "Исламского государства", планировавший совершить атаку в ближайшее время.

При проведении операции были задействованы служебные собаки и беспилотная авиация.

Разыскиваемый террорист пытался скрыться, но был успешно задержан. Попытка оказать вооруженное сопротивление была пресечена.

Имя задержанного пока не называется. Не сообщается и то, где и когда именно он планировал совершить нападение.

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