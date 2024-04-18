В Бейтунии "псевдоарабы" задержали террориста ИГ, планировавшего нападение

"Псевдоарабы" спецназа пограничной полиции совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) и при поддержке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели в Бейтунии, к западу от Рамаллы, операцию, в ходе которой был задержан террорист "Исламского государства", планировавший совершить атаку в ближайшее время.

При проведении операции были задействованы служебные собаки и беспилотная авиация.

Разыскиваемый террорист пытался скрыться, но был успешно задержан. Попытка оказать вооруженное сопротивление была пресечена.

Имя задержанного пока не называется. Не сообщается и то, где и когда именно он планировал совершить нападение.