В связи с митингом в поддержку семей похищенных будет остановлено движение у Тель-Авивского музея

В 19:30 в четверг, 18 апреля, у Тель-Авивского музея состоится митинг в поддержку семей похищенных террористами израильтян. С 18:00 движение транспорта в зоне проведения мероприятия будет блокировано полицией.

В частности, будет остановлено в обоих направлениях движение по бульвару Шауль а-Мелех на участке между улицами Ибн-Гвироль и Вайцман, а также улицы, прилегающие к музею.