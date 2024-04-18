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В связи с митингом в поддержку семей похищенных будет остановлено движение у Тель-Авивского музея

время публикации: 18 апреля 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 09:37
В связи с митингом в поддержку семей похищенных будет остановлено движение у Тель-Авивского музея
Erik Marmor/Flash90

В 19:30 в четверг, 18 апреля, у Тель-Авивского музея состоится митинг в поддержку семей похищенных террористами израильтян. С 18:00 движение транспорта в зоне проведения мероприятия будет блокировано полицией.

В частности, будет остановлено в обоих направлениях движение по бульвару Шауль а-Мелех на участке между улицами Ибн-Гвироль и Вайцман, а также улицы, прилегающие к музею.

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