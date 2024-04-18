Родственники удерживаемых в Газе израильтян призвали главу "Гистадрута" объявить всеобщую забастовку
время публикации: 18 апреля 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 22:08
Тысячи людей приняли участие в акции в поддержку семей похищенных и удерживаемых в секторе Газы израильтян.
На площади "Хатуфим" перед музеем Тель-Авива выступил раввин Исраэль Меир Лау, в прошлом главный раввин Израиля. "Нет правых и левых, нет религиозных и светских – все хотят, чтобы все были дома. Они все еще не вернулись домой, они заслуживают настоящий Праздник Свободы и возвращение домой".
Сотни участников акции прошли маршем к зданию "Гистадрута", где они призвали главу этой организации Арнона Бар-Давида поддержать борьбу за возвращение из Газы похищенных и объявить всеобщую забастовку.
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