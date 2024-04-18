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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу боевиков в деревне Блида на юге Ливана. Видео

время публикации: 18 апреля 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 18:35
ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу боевиков в деревне Блида на юге Ливана. Видео
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков "Хизбаллы" в деревне Блида на юге Ливана.

Сообщается, что боевики были обнаружены с помощью беспилотника бойцами бригады "Голани", их координаты были переданы координационной группе военно-воздушных сил.

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