ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу боевиков в деревне Блида на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по группе боевиков "Хизбаллы" в деревне Блида на юге Ливана.

Сообщается, что боевики были обнаружены с помощью беспилотника бойцами бригады "Голани", их координаты были переданы координационной группе военно-воздушных сил.