Источники в Газе: ЦАХАЛ сбросил в Дир аль-Балахе фальшивые 20-шекелевые купюры
время публикации: 18 апреля 2024 г., 18:18 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 18:18
Источники в секторе Газы сообщают, что с вертолетов ЦАХАЛа в Дир аль-Балахе были сброшены фальшивые 20-шекелевые купюры.
На купюрах изображен Яхья Синуар в виде крысы, а надпись гласит: "Ваши деньги у Синуара".
Отметим, что на оригинальной купюре в 20 шекелей изображен портрет известной израильской поэтессы Рахель Блювштейн на фоне пальм и озера Кинерет.
Ссылки по теме