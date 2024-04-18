Источники в Газе: ЦАХАЛ сбросил в Дир аль-Балахе фальшивые 20-шекелевые купюры

Источники в секторе Газы сообщают, что с вертолетов ЦАХАЛа в Дир аль-Балахе были сброшены фальшивые 20-шекелевые купюры.

На купюрах изображен Яхья Синуар в виде крысы, а надпись гласит: "Ваши деньги у Синуара".

Отметим, что на оригинальной купюре в 20 шекелей изображен портрет известной израильской поэтессы Рахель Блювштейн на фоне пальм и озера Кинерет.