ЦАХАЛ ликвидировал в Газе группу боевиков и начальника следственных органов ХАМАСа. Видео
время публикации: 18 апреля 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 09:43
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в центре сектора Газы группы боевиков, а также о ликвидации на этой неделе в районе Байт-Хануна руководителя следственного аппарата службы внутренней безопасности ХАМАСа Юсуфа Рафика Ахмада Шибата.
Группа боевиков была ликвидирована в результате удара по автомобилю, в котором находились десять террористов, заявляет ЦАХАЛ. Операцию спланировала и осуществила 215-я бригада.
ВВС ЦАХАЛа 17 апреля атаковали минометную установку в районе Рималь в Газе, из которой было произведено несколько пусков по израильским военным.
В общей сложности, за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в разных районах сектора Газы – в их числе наблюдательные пункты, строения, отдельных боевиков.