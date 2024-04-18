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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе группу боевиков и начальника следственных органов ХАМАСа. Видео

время публикации: 18 апреля 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 09:43
ЦАХАЛ ликвидировал группу боевиков и начальника следственных органов ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в центре сектора Газы группы боевиков, а также о ликвидации на этой неделе в районе Байт-Хануна руководителя следственного аппарата службы внутренней безопасности ХАМАСа Юсуфа Рафика Ахмада Шибата.

Группа боевиков была ликвидирована в результате удара по автомобилю, в котором находились десять террористов, заявляет ЦАХАЛ. Операцию спланировала и осуществила 215-я бригада.

ВВС ЦАХАЛа 17 апреля атаковали минометную установку в районе Рималь в Газе, из которой было произведено несколько пусков по израильским военным.

В общей сложности, за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в разных районах сектора Газы – в их числе наблюдательные пункты, строения, отдельных боевиков.

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