При обыске в доме сестры Ханийи были найдены золото и сотни тысяч шекелей

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала дополнительные данные о результатах обыска в Тель-Шеве (Негев) в доме 57-летней родственницы одного из лидеров ХАМАСа.

В сообщении отмечается, что в ходе обыска были найдены сотни тысяч шекелей наличными (деньги были спрятаны в разных местах – в том числе в диване и в переносном сейфе), золотой слиток массой 1 кг (рыночная стоимость около $73000), а также документы и носители информации, содержащие файлы, свидетельствующие о причастности подозреваемой к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в ходе операции под условным названием "Ранний рассвет" была задержана 57-летняя женщина – родственница одного из лидеров ХАМАСа, подозреваемая в подстрекательстве к террору. По данным израильских спецслужб, эта женщина считала себя активисткой ХАМАСа и не только поддерживала террор, но и контактировала с боевиками ХАМАСа. В ходе обыска в ее доме были обнаружены доказательства причастности подозреваемой к преступлениям против безопасности государства Израиль.

По данным СМИ, задержанная является родной сестрой главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. Официально это пока не комментируется.

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