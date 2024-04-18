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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 18 апреля действовали в Калькилии, Хевроне, Шхеме

время публикации: 18 апреля 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 06:36
Силы ЦАХАЛа в ночь на 18 апреля действовали в Калькилии, Хевроне, Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 апреля действовали в Калькилии, Хевроне и около Хеврона (в Туфахе, Сурифе), в Шхеме (в Аскаре) и около Шхема (в Думе, Аль-Бадхане), в Иерихоне (в лагере Айн-Султан), около Рамаллы (в Байт Риме, Кафр Малике, Бейтунии), около Дженина (в Силат ад-Дахре, Забубе), около Бейт-Лехема (в Наалине).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 апреля.

Пограничная полиция действовала лагере Шуафат, на севере Иерусалима.

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