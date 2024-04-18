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Вердикт суда: житель Димоны признан виновным в изнасилованиях и заражении жертв ВИЧ

время публикации: 18 апреля 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 17:35
Вердикт суда: житель Димоны признан виновным в изнасилованиях и заражении жертв ВИЧ
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Беэр-Шевы признал виновным 34-летнего Декеля Шашункера из Димоны во множестве случаев сексуализированного насилия в отношении шести пострадавших, включая 13-летнюю девочку. При этом Шашункер знал, что является ВИЧ-инфицированным и намеренно заражал своих жертв.

По материалам суда, в 2013-2021 годах, Шашункер знакомился через общих знакомых, в социальных сетях или на сайтах знакомств с женщинами, выдавая себя за адвоката по вопросам медицинской халатности, за психотерапевта или за инструктора крав-мага.

Он предлагал этим женщинам финансовую, психологическую или иную помощь. Затем он договаривался о встрече и вступал с этими женщинами в сексуальный контакт, в ряде случаев вопреки их желанию и несмотря на сопротивление с их стороны.

При этом, зная, что он заражен ВИЧ-инфекцией, Шашункер не предупреждал об этом сексуальных партнеров и не использовал презервативы. Некоторые из его пострадавших являлись людьми с особыми потребностями.

Суд постановил, что показания жертв не вызывают сомнений. При этом сам Декель Шашункер в ходе судебного разбирательства пытался представить себя как простого человепка, страдающего многочисленными болезнями и зарабатывающего на жизнь тяжким трудом, и несмотря на все трудности, стремящегося помогать другим. По мнению же судей, на самом деле это изощренный хищник, манипулятор, который намеренно искал уязвимых женщин для удовлетворения своих сексуальных желаний.

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