Предъявлены обвинения "ВИЧ-заразителю": среди жертв несовершеннолетняя и инвалиды

В воскресенье, 26 декабря, в окружном суде в Беэр-Шеве прокуратура Южного округа предъявила обвинения 31-летнему Декелю Шашункеру, жителю Димоны, в сексуальных преступлениях и преднамеренном заражении сем женщин вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Согласно тексту обвинительного заключения, в 2013-2021 годах, Шашункер знакомился через общих знакомых, в социальных сетях или на сайтах знакомств с женщинами, выдавая себя за адвоката по вопросам медицинской халатности, за психотерапевта или за инструктора крав-мага. Он предлагал этим женщинам финансовую, психологическую или иную помощь. Затем он договаривался о встрече и вступал с этими женщинами в сексуальный контакт, в ряде случаев вопреки их желанию и несмотря на сопротивление с их стороны. При этом, зная, что он заражен ВИЧ-инфекцией, Шашункер не предупреждал об этом сексуальных партнеров и не использовал презервативы.

В тексте обвинения сказано, что одной из жертв "заразителя" было 13 лет. Отмечается также, что некоторые пострадавшие являются людьми с особыми потребностями (вероятно, речь идет об инвалидах аутичного спектра).