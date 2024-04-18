Похищенные 7 октября и возвращенные граждане получат 50% инвалидности

Министерство обороны опубликовало в четверг, 18 апреля, предварительный вариант законопроекта, в соответствии с которым у тех, кто был похищен террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года будут те же права, что у инвалидов ЦАХАЛа или пострадавших от вражеских действий, получивших 50% инвалидности в связи с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Эта поправка должна избавить людей, в отношении которых не подлежит сомнению наличие обстоятельств похищения из их домов, вывоз их из Израиля и длительное содержание под стражей в условиях плена, от необходимости доказывать свое состояние медицинской комиссии.

Другая цель поправки – повысить ежемесячное пособие для всех освобожденных из плена до суммы, соответствующей 21% среднеизраильской заработной платы.