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Израиль

Похищенные 7 октября и возвращенные граждане получат 50% инвалидности

время публикации: 18 апреля 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 16:44
Похищенные 7 октября и возвращенные граждане получат 50% инвалидности
AP Photo/Leo Correa

Министерство обороны опубликовало в четверг, 18 апреля, предварительный вариант законопроекта, в соответствии с которым у тех, кто был похищен террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года будут те же права, что у инвалидов ЦАХАЛа или пострадавших от вражеских действий, получивших 50% инвалидности в связи с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Эта поправка должна избавить людей, в отношении которых не подлежит сомнению наличие обстоятельств похищения из их домов, вывоз их из Израиля и длительное содержание под стражей в условиях плена, от необходимости доказывать свое состояние медицинской комиссии.

Другая цель поправки – повысить ежемесячное пособие для всех освобожденных из плена до суммы, соответствующей 21% среднеизраильской заработной платы.

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