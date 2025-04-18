ВВС ЦАХАЛа ликвидировали "связиста" организации "Хизбалла"
время публикации: 18 апреля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 16:37
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевика "Хизбаллы" Мохаммада Джафара Манаха Асада Абдаллу, отвечавшего за развертывание систем связи террористической организации по всему Ливану, в частности в районе к югу от реки Литани.
Действия террориста в последнее время представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и ставили под угрозу безопасность гражданского населения.