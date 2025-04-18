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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали "связиста" организации "Хизбалла"

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 18 апреля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 16:37

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевика "Хизбаллы" Мохаммада Джафара Манаха Асада Абдаллу, отвечавшего за развертывание систем связи террористической организации по всему Ливану, в частности в районе к югу от реки Литани.

Действия террориста в последнее время представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и ставили под угрозу безопасность гражданского населения.

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