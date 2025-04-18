Семьи похищенных и погибших призвали правительство выполнить все требования ХАМАСа

После того, как представители ХАМАСа объявили об отказе от предложения Израиля из-за "невыполнимых условий" (разоружении ХАМАСа) и предложили начать переговоры об освобождении всех заложников и полном выводе войск из сектора Газы, представители семей похищенных опубликовали призыв к правительству Израиля с требованием пойти на эти условия.

Отец убитого террористами 7 октября Идана Штиви Эли Штиви заявил, что "заложники превыше всего, и ни один человек не вправе решать их судьбу". "Я призываю согласиться с требованием ХАМАСа и освободить всех заложников сразу уже сегодня. Жизни наших детей не подлежат переговорам".

Отец погибшего в бою военнослужащего Итая Хена, чье тело террористы похитили и удерживают в секторе Газы, обвинил главу правительства Биньямина Нетаниягу в расколе общества. "Попытка связать уничтожение ХАМАСа с возвращением заложников обречена на провал, – заявил Руби Хен. – Если бы такая цель не ставилась – можно было бы вернуть всех домой. Тот, кто не возвращает погибших, в конечном итоге бросит и раненых".

Мать похищенного Матана Ценгаукера Эйнав Ценгаукер заявила, что "катастрофа началась, когда Нетаниягу прервал переговоры и назначил Дермера". "После срыва предыдущего соглашения Израиль не предлагал вернуть всех заложников, а ведь это требование разделяют все семьи: необходимо вернуть всех, живых для реабилитации, а погибших для достойного погребения".