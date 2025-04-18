Полиция изъяла "кирпич" метамфетамина, стилизованный под гаджет от Apple

В ночь на пятницу сотрудники полиции Центрального округа задержали двух жителей Лакии по подозрению в хранении наркотиков и торговле наркотиками. У них было изъято значительное количество кристаллического амфетамина рыночной стоимостью около двух миллионов шекелей.

Полицейские из Рош а-Аина в сотрудничестве с волонтерами полиции проводили целенаправленную операцию по борьбе с наркоторговлей. Они заметили на шоссе 471 автомобиль, который вызвал их подозрения.

Автомобиль был остановлен для проверки, во время которой полицейские обнаружили "кирпич" вещества, предположительно кристаллического амфетамина. Наркотики были упакованы в полиэтиленовую пленку, из-под которой виднеется эмблема компании Apple.

Двое подозреваемых, жители Латакии, были после допроса помещены под стражу, полиция будет просить продлить их арест.