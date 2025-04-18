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Израиль

Демонстранты планируют сорвать чете Нетаниягу празднование Мимуны

Биньямин Нетаниягу
Акции протеста
Сара Нетаниягу
Праздники
время публикации: 18 апреля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 12:49
Демонстранты планируют сорвать чете Нетаниягу празднование Мимуны
Rami Shllush/POOL

Глава правительства Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара планируют отметить традиционный праздник Мимуну, который празднуется по завершении Песаха, в поселке Мазор. Информация об этом каким-то образом попала к организаторам протестных акций, которые приступили к организации демонстрации перед их прибытием.

Как сообщает Walla, в одной из объединяющих участников протестных акций групп опубликовали анонс о том, что "двинутая парочка планирует праздновать Мимуну на исходе субботы в поселке Мазор, в то время как 59 заложников умирают от голода".

По утверждению протестующих, жители поселка ждут семейство Нетаниягу "с бутылками шампанского, сигарами и чемоданами наличных из Катара", поэтому им "надо помочь". Организаторы акции пообещали сообщить точный план визита "уходящего премьера", как только получат эти данные, чтобы разработать программу акции протеста.

Израиль
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