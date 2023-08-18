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    В Израиле

    По распоряжению Нетаниягу и Смотрича оказание социальной и медицинской помощи беженцам из Украины продлено до конца 2023 года

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    Генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шели
    Wikipedia/Israelinbrazil     По распоряжению Нетаниягу и Смотрича оказание социальной и медицинской помощи беженцам из Украины продлено до конца 2023 года
    Tomer Neuberg/Flash90

    В четверг, 17 августа, в министерстве главы правительства, по инициативе генерального директора Йоси Шели и при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича, состоялось совещание по поводу продолжения помощи беженцам из Украины.

    Как пишет в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, по распоряжению Нетаниягу и Смотрича на совещании было принято решение продлить до конца 2023 года социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины.

    Речь идет о 14213 гражданах Украины, из них 3600 старше 65 лет и примерно 1500 несовершеннолетних.

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    Размер выплат составит примерно 100 миллионов шекелей.

    Йоси Шели заявил в этой связи: "Принятое решение свидетельствует о приверженности нынешнего правительства принципа "тикун олам" – исправления мира, потерявшего свою гармонию. Это – наша дань милосердию и состраданию к людям, потерявшим родину и кров".

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    Вскоре после публикации этого сообщения канцелярия главы правительства подтвердила: "По поручению премьер-министра и по согласованию с министром финансов принято решение о продлении социальной и медицинской помощи беженцам из Украины до конца года".

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