Взрыв в грузовике на юге Тель-Авива, погиб мужчина

Около 20:04 жители улицы Лехи, на юге Тель-Авива, сообщили о спасательные службы о мощном взрыве.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что, приехав на место происшествия, они обнаружили горящий грузовик, а рядом с ним – лежащего без сознания мужчину примерно 50 лет. После проверок бригада "скорой" констатировала смерть мужчины.

Парамедики также передали, что в результате взрыва осколками был ранен 33-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести. Он доставлен в больницу "Ихилов".

На месте происшествия находится следственная группа, ведется расследование.

По информации сайта 0404.co.il, к расследованию присоединился ШАБАК, что может означать, что следствием не исключается версия теракта.