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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 18 августа: удары по целям в секторе

время публикации: 18 августа 2024 г., 06:27 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 06:28
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 18 августа: удары по целям в секторе
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 18 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. При этом поступают сообщения об ударах ЦАХАЛа по целям на всей территории сектора.

На севере сектора: силы ЦАХАЛ действовали в районе мечети Аль-Иман в районе Сабра в городе Газа; ЦАХАЛ нанес удар по домам семей Табиль и Абу Кара в Джабалии, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Джуда в районе Сабра, на юге города Газа, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели в районе Сабра, на юге города Газа, есть раненые.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Мусаба в районе Абасан аль-Кабира, к востоку от Хан-Юниса, есть убитые и раненые; источники в Газе сообщали о бое в западной части Рафаха

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 18 августа.

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