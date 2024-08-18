Жертвой теракта в Самарии стал Гидеон Пери из Кдумим

Названо имя охранника, погибшего 18 августа в результате теракта в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. Это Гидеон Пери, житель поселения Кдумим. На мужчину напал с молотком палестинский араб, имевший разрешение на работу в промзоне.

Гидеон получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.

Террорист, похитивший оружие своей жертвы, скрылся с места теракта, предположительно на краденом автомобиле с израильскими номерами. Ведутся поиски.