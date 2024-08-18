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Израиль

Госпрокурор рекомендовал начать расследование против певца Эяля Голана за призыв "стереть Газу"

время публикации: 18 августа 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 21:45
Эяль Голан
Moshe Shai/FLASH90

Госпрокурор Амит Айсман рекомендовал начать расследование в отношении популярного певца в стиле "мизрахи" Эяля Голана по подозрению в подстрекательстве к насилию против жителей сектора Газы. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Поводом для расследования могут стать слова, произнесенные певцом со сцены спустя несколько дней после 7 октября: "Стереть Газу с лица земли. Не оставить там ни одного человека!"

В сообщении телеканала отмечалось, что окончательное решение об открытии расследования должно быть принято юридическим советником правительства Гали Баарав-Миара.

Комментируя рекомендацию генпрокурора, Эяль Голан лишь сказал: "Народ Израиля жив!".

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