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Израиль

Госпрокурор Амит Айсман будет контролировать ход расследования погрома в деревне Джит

время публикации: 18 августа 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 18:58
Госпрокурор Амит Айсман будет контролировать ход расследования погрома в деревне Джит
Yonatan Sindel/Flash90

Государственный прокурор Амит Айсман провел совещание с участием представителей полиции, ЦАХАЛа, ШАБАКа, посвященное расследованию погрома, устроенного еврейскими экстремистами в палестинской деревне Джит.

На этом совещании были приняты решения по ряду организационных вопросов, касающихся координации действий между структурами, участвующими в расследовании, и порядка рассмотрения дел.

По данным новостной службы N12 телеканала "Кешет", прокуратура Центрального округа будет сопровождать расследование дел, контролировать ход расследования будет государственный прокурор Амит Айсман.

Израиль
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