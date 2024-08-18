Госпрокурор Амит Айсман будет контролировать ход расследования погрома в деревне Джит

Государственный прокурор Амит Айсман провел совещание с участием представителей полиции, ЦАХАЛа, ШАБАКа, посвященное расследованию погрома, устроенного еврейскими экстремистами в палестинской деревне Джит.

На этом совещании были приняты решения по ряду организационных вопросов, касающихся координации действий между структурами, участвующими в расследовании, и порядка рассмотрения дел.

По данным новостной службы N12 телеканала "Кешет", прокуратура Центрального округа будет сопровождать расследование дел, контролировать ход расследования будет государственный прокурор Амит Айсман.