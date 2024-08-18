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ЦАХАЛ: в Дженине ликвидированы командиры ХАМАСа, причастные к теракту в Иорданской долине. Видео

время публикации: 18 августа 2024 г., 00:17 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 05:50
ЦАХАЛ: в Дженине ликвидированы командиры ХАМАСа, причастные к теракту в Иорданской долине. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию в Дженине двух влиятельных командиров боевиков ХАМАСа – Ахмада Абу Ары из Акабы и Рафата Дуаси из Силат аль-Хартии. Они были уничтожены в результате удара с воздуха, когда ехали в автомобиле.

Оба террориста разыскивались как организаторы теракта, в результате которого 11 августа в Иорданской долине был убит Йонатан Дойч. Ранее по подозрению в причастности к организации этого теракта был задержан Ясин Ханам.

По данным израильских спецслужб, Ахмад Абу Ара отвечал в северной Самарии за производство взрывчатых веществ для террористов ХАМАСа, Рафат Дуаси был одним из наиболее влиятельных командиров ХАМАСа в районе Дженина.

Сведения о ликвидации двух террористов подтверждены руководством ХАМАСа.

Израиль
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