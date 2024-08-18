ЦАХАЛ: в Дженине ликвидированы командиры ХАМАСа, причастные к теракту в Иорданской долине. Видео

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию в Дженине двух влиятельных командиров боевиков ХАМАСа – Ахмада Абу Ары из Акабы и Рафата Дуаси из Силат аль-Хартии. Они были уничтожены в результате удара с воздуха, когда ехали в автомобиле.

Оба террориста разыскивались как организаторы теракта, в результате которого 11 августа в Иорданской долине был убит Йонатан Дойч. Ранее по подозрению в причастности к организации этого теракта был задержан Ясин Ханам.

По данным израильских спецслужб, Ахмад Абу Ара отвечал в северной Самарии за производство взрывчатых веществ для террористов ХАМАСа, Рафат Дуаси был одним из наиболее влиятельных командиров ХАМАСа в районе Дженина.

Сведения о ликвидации двух террористов подтверждены руководством ХАМАСа.