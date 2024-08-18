Нетаниягу готовит шаги по спасению своей коалиции в случае сделки с ХАМАСом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит беседы со своими политическими советниками по вопросу о том, как сохранить коалицию в случае заключения сделки с ХАМАСом.

Главной угрозой для коалиции в связи со сделкой может быть выход Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира из коалиции. Нетаниягу еще не беседовал с этими министрами, однако, как сообщает "Кан", он намерен попытаться убедить их не покидать коалицию до завершения первого этапа сделки, то есть на протяжении шести недель после ее заключения (если соглашение будет достигнуто).

Авив Бушински, бывший советник Биньямина Нетаниягу, заявил в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, Нетаниягу не пойдет на сделку, которая завершит его политическую карьеру. "Он предпочтет добиваться полного разгрома ХАМАСа, после чего объявит, что искупил свою вину за провал 7 октября, и возможно не будет более баллотироваться", – заявил Бушински.