Опрос INSS: большинство израильтян верят в победу в войне, но немногие доверяют правительству

Более половины еврейского населения страны убеждены, что цели войны "Железные мечи" будут достигнуты полностью или хотя бы частично. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного институтом INSS.

По данным исследования, 52,5% еврейского населения страны убеждены, что можно реализовать полностью или частично задачи, поставленные военно-политическим кабинетом. В целом по стране такого мнения придерживаются 44,5% граждан.

61% израильтян убеждены, что ЦАХАЛ одержит победу в Газе (70% среди еврейского населения), 67% уверены и в победе в войне на севере (76% среди еврейского населения).

44% опрошенных поддерживают идею прямого военного удара по Ирану. Среди еврейского населения, это предложение поддерживают 52% респондентов. В то же время 53% опрошенных убеждены, что Израиль должен предпринять дипломатические шаги для того, чтобы избежать прямого столкновения с Ираном.

21% опрошенных выступают за продолжение действий той же интенсивности на севере страны, что и сейчас. 23% считают, что надо инициировать операцию ограниченного масштаба против "Хизбаллы". 21% выступают за широкомасштабную операцию, даже если это будет означать начало региональной войны. 23% выступают за оккупацию и контроль за частью территории Южного Ливана.

56% опрошенных убеждены, что санкции в отношении солдат, подозреваемых в издевательствах над террористом в "Сде-Тейман", должны быть исключительно дисциплинарными. В еврейском сегменте такого мнения придерживаются 65%. 28% (21% среди евреев) считают, что должно проводиться уголовное расследование.

Доверие к армии испытывают 70% жителей страны (78% среди еврейского населения). Начальнику генерального штаба доверяют 45% опрошенных (49,5% среди еврейского населения).

В то же время к правительству испытывают доверие лишь 17% (20% среди еврейского населения).

26% испытывают доверие к премьер-министру (31% среди евреев).

Лишь 29% опрошенных заявили, что испытывают доверие к полиции.