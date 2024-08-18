11-летняя Дарья Конюх из Петах-Тиквы найдена живой и здоровой в кафе в Герцлии
время публикации: 18 августа 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 18:46
Сотрудникам полиции Центрального округа удалось найти 11-летнюю Дарью Конюх, которая была объявлена пропавшей в пятницу вечером, 16 августа.
Все выходные крупные силы полиции с привлечением технологических средств пытались установить местонахождение пропавшей девочки. В воскресенье утром полиции удалось установить маршрут пропавшей, и вечером Дарья была обнаружена в кафе в Герцлии.
В полиции подчеркивают, что девочка найдена живой и здоровой.
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