11-летняя Дарья Конюх из Петах-Тиквы найдена живой и здоровой в кафе в Герцлии

Сотрудникам полиции Центрального округа удалось найти 11-летнюю Дарью Конюх, которая была объявлена пропавшей в пятницу вечером, 16 августа.

Все выходные крупные силы полиции с привлечением технологических средств пытались установить местонахождение пропавшей девочки. В воскресенье утром полиции удалось установить маршрут пропавшей, и вечером Дарья была обнаружена в кафе в Герцлии.

В полиции подчеркивают, что девочка найдена живой и здоровой.