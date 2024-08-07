Отец Айманут Касау утверждает: за несколько дней до исчезновения ее пытались похитить

На заседании парламентской комиссии по алие и интеграции впервые была озвучена информация о том, что за несколько дней до исчезновения девятилетней Айманут Касау из Цфата была предпринята попытка ее похитить.

Как сообщает "Седьмой канал", волонтер во время поисков девочки опрашивала ее подруг, и одна из подруг рассказала о каком-то мужчине с пейсами, который в парке поднял Айманут на руки и пытался убежать с ней. В ходе заседания сообщили, что дети рассказали о происшествии охраннику, но на этом все и закончилось. Они решили никому об этом не рассказывать, потому что боялись.

Волонтер, по словам присутствовавших на комиссии, сделала все возможное, чтобы полиция расследовала этот сигнал, она нашла номер телефона начальника полиции Цфата, переговорила с ним и рассказала,что во время розысков девочки она познакомилась с ее подругой, та рассказала о происшествии, о том, что мужчина был с машиной. "Я записала все, что она рассказала, и передала полицейскому, чтобы он передал следователям", – утверждает она.

Отец Айманут, Тапсау Касау, также рассказал о показаниях подруги девочки, которую, с ее слов, чуть не похитили вместе с ней. По его словам, подруга его дочери рассказала, что мужчина с длинными пейсами поднял ее на плечо и побежал с ней. Отец девочки сказал, что этот человек пытался похитить и подругу Айманут, но той удалось от него убежать.

Депутат Кнессета Пнина Тамено-Шете ("Махане Мамлахти") потребовала, чтобы полиция перепроверила показания, которые дали друзья пропавшей девочки.