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NEWSru.co.il :: В Израиле18 декабря 2021 г., 21:32

Сотни людей митингуют на въезде в Иерусалим, требуя остановить волну террора

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Сотни людей митингуют на въезде в Иерусалим, требуя остановить волну террора

Сотни правых активистов проводят демонстрацию протеста на въезде в Иерусалим. Митинг проходит под лозунгом "Остановить волну террора", и его участники скандируют "Евреи, проснитесь, еврейская кровь не может литься без ответа".

Несколько участников демонстрации пытались блокировать движение по Струнному мосту. По меньшей мере, три человека задержаны.

Демонстрация продолжается. На месте находятся усиленные наряды полиции.


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