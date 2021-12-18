Прогноз погоды на 18 декабря: дожди, снегопад на Хермоне, угроза затоплений на побережье

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 17 декабря, температура все еще будет ниже среднесезонной. Ожидаются дожди от севера до Негева, временами с грозами. В прибрежных районах – угроза затоплений и сильные ветры. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-18, в Хайфе – 11-16, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-17, в Ариэле – 9-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 5-10.

На Средиземном море шторм. Температура воды около побережья – 21 градус, высота волн – 200-360 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье – прохладно, ветрено, во второй половине дня – повышенная запыленность воздуха, без осадков. В понедельник – резкое похолодание, дожди и грозы на севере и в центре страны, угроза затоплений, снег на Хермоне и вершинах Голанских высот. На юге возможны локальные песчаные бури. Во вторник – холодно, дожди на севере и в центре страны, возможны грозы, снег на Хермоне.