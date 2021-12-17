Беннет договорился с министрами относительно "фиолетового стандарта" для торговых центров

Премьер-министр Нафтали Беннет достиг соглашения с министрами относительно "ужесточенного фиолетового стандарта" для торговых центров. Согласно договоренности, достигнутой с министром здравоохранения Ницаном Горовицем, министром иностранных дел Яиром Лапидом, министром экономики Орной Барбивай и заместителем министра Абиром Кара, заполняемость торговых центров в крытых помещениях будет ограничена одним человеком на каждые 15 метров.

Кроме того, будут усилены меры контроля над ношением масок. Часы работы торговых центров будут продлены, а пункты вакцинации размещены в 50 центральных центрах. Кроме того, привитые граждане получат некие "привилегии" в торговых центрах. Кабинет министров обсудит этот план в ближайшее воскресенье.

Напомним, в последние дни Нафтали Беннет продвигал идею "зеленого стандарта" для торговых центров, однако минздрав отказался от идеи "помечать" непривитых с помощью разноцветных браслетов.