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NEWSru.co.il :: В Израиле18 декабря 2021 г., 17:26

В Израиль придет зимний шторм "Кармель". Воскресенье станет "затишьем перед бурей"

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Дожди и сильные ветры обрушились на северные и прибрежные районы Израиля в субботу, 18 декабря, став предвестниками сильного шторма, который, как ожидается, обрушится на страну в понедельник, сообщает Times of Israel.


Холодно и дождливо было в минувшие выходные в центре страны, больше всего осадков выпало в Тель-Авиве. От переохлаждения умер 52-летний мужчина, судя по всему, бездомный, проведший несколько часов на скамейке под открытым небом. Он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

На севере страны в руслах ручьев зафиксированы небольшие затопления; наводнения произошли в Западной Галилее и окрестностях Нагарии. На Хермоне выпал снег (на верхней отметке горнолыжного курорта высота снежного покрова уже составила 15 см), в воскресенье горнолыжный курорт откроется для посетителей.

Метеорологи прогнозируют, что воскресенье станет днем затишья перед зимним штормом, уже получившем собственное имя – "Кармель". Предполагается, что на своем пути в Израиль шторм атакует Грецию и Кипр, власти которых предупреждают местных жителей о необходимости соблюдать осторожность в сложных метеоусловиях и оставаться дома, пока шторм не прекратится.

Метеоролог Клеантис Николаидес, возглавляющий метеорологическую службу Кипра, сообщил местному новостному сайту, что на острове может за один уик-энд выпасть больше осадков, чем за целый месяц".

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