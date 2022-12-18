В Самарии израильский автомобиль насмерть сбил двух жителей ПА
Вечером в субботу, 17 декабря, на 60-й трассе между перекрестками Тапуах и Рахалим автомобиль с израильскими номерными знаками насмерть сбил двух жителей Палестинской автономии, которые вышли из своего автомобиля, чтобы устранить неисправность.
По данным израильской полиции, речь идет о ДТП, а не о преднамеренном наезде. Водитель израильского автомобиля получил травмы от легких до средней тяжести.
Агентство Safa передает, что в результате этого инцидента погибли братья Мухаммад Мутаир и Муханнад Мутаир. Причем, если Мухаммад погиб на месте, то Муханнада в крайне тяжелом состоянии эвакуировали в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Safa пишет, что братья меняли пробитое колесо, когда на них наехал автомобиль. Палестинское агентство утверждает, что наезд был преднамеренным, и что виновник скрылся с места происшествия.
По данным палестинских СМИ, братья Мутаир возвращались домой после подготовки к свадьбе их сестры, когда у автомобиля лопнула шина. Они остановили машину на обочине, чтобы поменять колесо.
Израильская полиция отмечает, что автомобиль ремонтировали на неосвещенном участке дороги.
В телеграм-канале Abu Ali Express отмечается, что погибшие братья были активистами ФАТХа.
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