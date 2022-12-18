"Вам звонят из банка". Подано обвинение против Евгения Литинского, подозреваемого в обмане русскоязычных граждан
В воскресенье, 18 декабря, прокуратурой Центрального округа в окружной суд в Лоде было передано обвинительное заключение по делу 40-летнего Евгения Литинского из Петах-Тиквы, задержанного по подозрению в крупном мошенничестве.
В тексте обвинения сказано, что в период с мая по ноябрь 2022 года Литинский и его сообщники, личности которых пока не установлены, выдавая себя за сотрудников банков, кредитных компаний и правоохранительных органов, выманили у многих русскоязычных граждан более 4 миллионов шекелей.
12 декабря полиция сообщала, что по завершении сложного расследования, проведенного отделом по борьбе с мошенничеством округа Хоф, отделом по борьбе с киберпреступностью и онлайн-преступлениями, было подано обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Петах-Тиквы, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 4,5 млн шекелей. Жертвами мошенника становились в основном русскоязычные граждане.
Расследование было начато 7 ноября после поступления в полицию жалобы от жительницы Акко, сообщившей, что 4 ноября с ней по телефону связался незнакомый мужчина, представившийся техническим специалистом и сотрудником банка, в котором открыт ее счет, и предупредил ее о подозрительных движениях на ее банковском счету. Судя по сообщению пресс-службы полиции, женщина поверила мошеннику и, действуя в соответствии с инструкциями этого "работника банка", перевела со своего израильского счета на банковский счет в Украине 8000 шекелей. Затем мошенник попросил ее снять со счета примерно 44000 шекелей и передать деньги курьеру, который должен был прибыть к ней домой. Заподозрив мошенничество, женщина обратилась в полицию.
В ходе расследования было установлено, что потерпевшим, большинство из которых говорят по-русски, звонил по телефону некто, выдававший себя за сотрудника одной из кредитных компаний и/или банковского служащего, и уведомлявший о якобы выявленном взломе банковского счета. Иногда к жертвам обращался человек, который выдавал себя за полицейского и просил у них предоставить ему все идентифицирующие данные, включая код, необходимый для доступа к банковскому счету, и все для срочного перевода средств со счета жертвы на другой счет, где деньги "будут в безопасности".
В других случаях потерпевших просили снять деньги наличными со своих банковских счетов, чтобы передать их посыльному, который должен был отнести их в "безопасное место". В некоторых случаях "посланник" показывал жертвам фальшивое удостоверение полицейского с его именем и фотографией.
Подозреваемый был задержан, когда пришел на встречу с заявительницей, которая, как он считал, должна была передать ему деньги.
При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила мобильные телефоны, которые, по всей видимости, использовались для связи с потерпевшими, поддельные справки о вызове в полицию, множество компьютеров и устройство, которое могло использоваться в качестве системы переадресации вызовов.
Выявлено примерно 20 жертв мошенника, которые перевели подозреваемому деньги на общую сумму около 4,5 миллионов шекелей.
Полиция попросит суд продлить содержание задержанного под стражей до окончания судебного разбирательства в окружном суде в Лоде.
Пресс-служба полиции Израиля отмечает, что за последние месяцы по всей стране поступали сотни жалоб на подобные мошеннические действия, совокупная сумма ущерба граждан достигает 70 миллионов шекелей.
Полиция Израиля призывает граждан не передавать незнакомым людям данные своих банковских счетов. Гражданам, считающим, что они стали жертвами мошенников, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.
Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий. Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.
Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать в полицию о попытках мошенничества.
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