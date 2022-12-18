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    В Израиле

    "Вам звонят из банка". Подано обвинение против Евгения Литинского, подозреваемого в обмане русскоязычных граждан

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба полиции Израиля

    В воскресенье, 18 декабря, прокуратурой Центрального округа в окружной суд в Лоде было передано обвинительное заключение по делу 40-летнего Евгения Литинского из Петах-Тиквы, задержанного по подозрению в крупном мошенничестве.

    В тексте обвинения сказано, что в период с мая по ноябрь 2022 года Литинский и его сообщники, личности которых пока не установлены, выдавая себя за сотрудников банков, кредитных компаний и правоохранительных органов, выманили у многих русскоязычных граждан более 4 миллионов шекелей.

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    12 декабря полиция сообщала, что по завершении сложного расследования, проведенного отделом по борьбе с мошенничеством округа Хоф, отделом по борьбе с киберпреступностью и онлайн-преступлениями, было подано обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Петах-Тиквы, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 4,5 млн шекелей. Жертвами мошенника становились в основном русскоязычные граждане.

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    Расследование было начато 7 ноября после поступления в полицию жалобы от жительницы Акко, сообщившей, что 4 ноября с ней по телефону связался незнакомый мужчина, представившийся техническим специалистом и сотрудником банка, в котором открыт ее счет, и предупредил ее о подозрительных движениях на ее банковском счету. Судя по сообщению пресс-службы полиции, женщина поверила мошеннику и, действуя в соответствии с инструкциями этого "работника банка", перевела со своего израильского счета на банковский счет в Украине 8000 шекелей. Затем мошенник попросил ее снять со счета примерно 44000 шекелей и передать деньги курьеру, который должен был прибыть к ней домой. Заподозрив мошенничество, женщина обратилась в полицию.

    В ходе расследования было установлено, что потерпевшим, большинство из которых говорят по-русски, звонил по телефону некто, выдававший себя за сотрудника одной из кредитных компаний и/или банковского служащего, и уведомлявший о якобы выявленном взломе банковского счета. Иногда к жертвам обращался человек, который выдавал себя за полицейского и просил у них предоставить ему все идентифицирующие данные, включая код, необходимый для доступа к банковскому счету, и все для срочного перевода средств со счета жертвы на другой счет, где деньги "будут в безопасности".

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    В других случаях потерпевших просили снять деньги наличными со своих банковских счетов, чтобы передать их посыльному, который должен был отнести их в "безопасное место". В некоторых случаях "посланник" показывал жертвам фальшивое удостоверение полицейского с его именем и фотографией.

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    Подозреваемый был задержан, когда пришел на встречу с заявительницей, которая, как он считал, должна была передать ему деньги.

    При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила мобильные телефоны, которые, по всей видимости, использовались для связи с потерпевшими, поддельные справки о вызове в полицию, множество компьютеров и устройство, которое могло использоваться в качестве системы переадресации вызовов.

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    Выявлено примерно 20 жертв мошенника, которые перевели подозреваемому деньги на общую сумму около 4,5 миллионов шекелей.

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    Полиция попросит суд продлить содержание задержанного под стражей до окончания судебного разбирательства в окружном суде в Лоде.

    Пресс-служба полиции Израиля отмечает, что за последние месяцы по всей стране поступали сотни жалоб на подобные мошеннические действия, совокупная сумма ущерба граждан достигает 70 миллионов шекелей.

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    Полиция Израиля призывает граждан не передавать незнакомым людям данные своих банковских счетов. Гражданам, считающим, что они стали жертвами мошенников, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.

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    Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий. Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

    Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать в полицию о попытках мошенничества.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Декабря 2022
    "Вам звонят из банка". Полиция задержала подозреваемого в обмане десятков русскоязычных израильтян, выманившего миллионы шекелей
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Сентября 2022
    Задержан телефонный мошенник, выманивавший деньги у русскоязычных израильтян
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Августа 2022
    Очередное предостережение: мошенники выступают от имени полиции или служб безопасности банков
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    "Вас закуют в наручники и отвезут в участок". Телефонные мошенники терроризируют пожилых русскоязычных израильтян
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