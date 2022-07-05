"Вас закуют в наручники и отвезут в участок". Телефонные мошенники терроризируют пожилых русскоязычных израильтян
Израильтянка Лара Шпильберг на своей странице в социальной сети Facebook рассказала о попытке мошенничества с целью получения доступа к банковскому счету ее мамы.
Отметим, что случаев подобных попыток вымогательства в последние годы множество. Как правило, преступники в качестве потенциальных жертв выбирают пожилых русскоязычных израильтян, которые плохо владеют ивритом и чаще поддаются давлению со стороны "представителей правоохранительных органов", за которых себя выдают мошенники.
Лара Шпильберг так описывает происшедшее: "Сначала звонит женщина, по-русски, представляется..., говорит, что она из службы безопасности банка. Что они остановили подозрительный перевод с маминого счета в Белоруссию, какому-то <имя, фамилия>, на сумму... (обычно для правдоподобности указывается точная сумма и значимая для пенсионера в размере нескольких тысяч шекелей). Что они уже связались с полицией, и оттуда маме сейчас позвонят. Потом звонит мужик. По-русски. Говорит, что он Михаэль. Что они против этих мошенников проводят секретную операцию. И что вот мама должна им секретно помочь. Что они все про нее знают, все данные, а кстати сколько у нее на счету денег? – это хорошо, а живет она где? – ага, а теперь вот дай входные данные на банковский счет... Кто ей сказал, чтобы никому ничего по телефону не давала? ... Родственники?.... Да что они понимают? Мы-то – полиция! Вот я вам удостоверение пришлю, сличайте... Ну хорошо, тогда приезжайте в банк, встретимся у входа..." В ответ на неготовность приехать в банк мошенник заявил, что пожилой женщине дадут тысячу шекелей на такси. "А если не поедете, мы на вас откроем дело в полиции. За препятствование расследованию", – заявляет он.
По словам Лары Шпильберг, мошенник звонил ее маме десятки раз. Когда в итоге ему ответили родственники мошенник заявил, что "он вызовет наряд" и что пенсионерку "закуют в наручники и отвезут в участок".
Было подано заявление в полицию о данной попытке мошенничества.
На самом деле, действия мошенников почти всегда сопровождаются нелепыми ошибками (пожилые люди вряд ли на это обратят внимание). Так, например, в данном случае мошенник в "удостоверении" присвоил себе звание бригадного генерала полиции (תת-ניצב) и указал номер удостоверения личности ("теудат зеут"), соответствующий номерам удостоверений новых репатриантов последних лет.
Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий. Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.
Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать о попытках мошенничества в полицию.
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