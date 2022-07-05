"Вас закуют в наручники и отвезут в участок". Телефонные мошенники терроризируют пожилых русскоязычных израильтян

Израильтянка Лара Шпильберг на своей странице в социальной сети Facebook рассказала о попытке мошенничества с целью получения доступа к банковскому счету ее мамы.

Отметим, что случаев подобных попыток вымогательства в последние годы множество. Как правило, преступники в качестве потенциальных жертв выбирают пожилых русскоязычных израильтян, которые плохо владеют ивритом и чаще поддаются давлению со стороны "представителей правоохранительных органов", за которых себя выдают мошенники.

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Лара Шпильберг так описывает происшедшее: "Сначала звонит женщина, по-русски, представляется..., говорит, что она из службы безопасности банка. Что они остановили подозрительный перевод с маминого счета в Белоруссию, какому-то <имя, фамилия>, на сумму... (обычно для правдоподобности указывается точная сумма и значимая для пенсионера в размере нескольких тысяч шекелей). Что они уже связались с полицией, и оттуда маме сейчас позвонят. Потом звонит мужик. По-русски. Говорит, что он Михаэль. Что они против этих мошенников проводят секретную операцию. И что вот мама должна им секретно помочь. Что они все про нее знают, все данные, а кстати сколько у нее на счету денег? – это хорошо, а живет она где? – ага, а теперь вот дай входные данные на банковский счет... Кто ей сказал, чтобы никому ничего по телефону не давала? ... Родственники?.... Да что они понимают? Мы-то – полиция! Вот я вам удостоверение пришлю, сличайте... Ну хорошо, тогда приезжайте в банк, встретимся у входа..." В ответ на неготовность приехать в банк мошенник заявил, что пожилой женщине дадут тысячу шекелей на такси. "А если не поедете, мы на вас откроем дело в полиции. За препятствование расследованию", – заявляет он.

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По словам Лары Шпильберг, мошенник звонил ее маме десятки раз. Когда в итоге ему ответили родственники мошенник заявил, что "он вызовет наряд" и что пенсионерку "закуют в наручники и отвезут в участок".

Было подано заявление в полицию о данной попытке мошенничества.

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На самом деле, действия мошенников почти всегда сопровождаются нелепыми ошибками (пожилые люди вряд ли на это обратят внимание). Так, например, в данном случае мошенник в "удостоверении" присвоил себе звание бригадного генерала полиции (‏תת-ניצב) и указал номер удостоверения личности ("теудат зеут"), соответствующий номерам удостоверений новых репатриантов последних лет.

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Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий. Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать о попытках мошенничества в полицию.