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Израиль

Война в Газе в ночь на 18.12.2024: удары по целям на севере и юге сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 18 декабря 2024 г., 06:13 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 06:18
Война в Газе в ночь на 18.12.2024: удары по целям на севере и юге сектора
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 18 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере и юге сектора Газы. Больше всего сообщений о боевых действиях в районе больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии и в районе Аль-Мауаси.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Ас-Сахаба в городе Газа; БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели около больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели около больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии; БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в районе улицы Аль-Джалаа, в северо-западной части города Газа; ЦАХАЛ применил робота для подрыва объекта около больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии.

На юге сектора: ЦАХАЛ атаковал цель в районе Аль-Мауаси, к западу от Хан-Юниса, есть убитые и раненые; танки ЦАХАЛа обстреляли цель в Аль-Мауаси, к западу от Рафаха, есть убитый и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 18 декабря.

Израиль
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