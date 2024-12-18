Номинанты при выборе "Героев и антигероев 2024 года". Предлагайте кандидатуры

Уважаемые читатели, на следующей неделе редакция NEWSru.co.il будет проводить голосование по выбору героев и антигероев 2024 года, по всей видимости, в 14-ти номинациях.

Обращаем ваше внимание на то, что один и тот же человек не может быть заявлен в нескольких номинациях.

В этом году, как и в прошлом, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – невозможно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в дни войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока идет война, мы решили не проводить голосование и в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют сейчас против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля вернутся домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

Очень сложно было определить кандидатов в номинации "Герой года в Израиле". Мы решили: пусть это будут сугубо гражданские люди.

Мы предполагаем проводить голосование по следующим категориям: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Политика, 6) Экономика, 7) Наука, 8) Современные технологии, 9) Здравоохранение, 10) Культура, 11) Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года.

Если у вас есть предложения по любой из номинаций или по всем категориям, просим присылать их в нашу редакцию на адрес [email protected].

Рядом с именем кандидата обязательно указывайте номинацию, в которой вы его предлагаете.

Мы также готовы рассмотреть предложения по изменению списка номинаций. Но, если вы предлагаете новую номинацию, пожалуйста, обоснуйте свое предложение и укажите имена возможных кандидатов для этой номинации.

Редакция NEWSru.co.il проводит подобное голосование 16-й год подряд. Просим вас предлагать имена и события, звучавшие в новостях в 2024 году.

Наша редакция постарается учесть пожелания читателей, но мы оставляем за собой право самостоятельно определить номинации и кандидатуры, которые будут представлены для голосования.

Голосование пройдет в конце декабря. Победителями будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

В 2023 году, по итогам голосования, в номинации "Герой года в мире" победил президент США Джо Байден, оказывающий поддержку Израилю в сложнейший период для еврейского государства. Антигероем года был назван генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, заявивший, что нападение ХАМАСа 7 октября стало "результатом оккупации". "Героем года в Израиле" была признана Амит Ман – парамедик в клинике кибуца Беэри, отказавшаяся эвакуироваться и до последнего мгновенья своей жизни спасавшая раненых. "Антигероем года в Израиле" был назван Ицик Зарка – активист "Ликуда", кричавший демонстрантам, протестовавшим против юридической реформы: "Проклятые ашкеназы, я плюю на вас! Горите в аду!.. Пусть сгорят еще 6 миллионов!" В номинации "Человек года. Политика" победил Ицхак Герцог – президент Израиля, призывавший нацию к единству и во время протестов, и во время войны. В номинации "Экономика" победило гражданское волонтерское движение, взявшее на себя мобилизацию средств и организацию снабжения фронта и тыла в первые недели войны, когда государственные структуры не функционировали должным образом. В номинации "Наука, образование и здоровье в Израиле" победил Михаль Шварц – профессор нейробиолог, за открытие механизма работы иммунной системы в мозгу и изобретение лекарств от болезней мозга (Альцгеймера и др.). В номинации "Человек года. Культура" победила Галь Гадот – актриса, организовавшая показ в Голливуде фильма о террористической атаке на Израиль. В номинации "Человек года. Журналистика" победил Сергей Гранкин – тележурналист, военный корреспондент "Девятого канала". В номинации "Современные технологии в Израиле" победили разработчики лазерной системы ПРО "Щит света". В номинации "Спорт" победила юношеская сборная Израиля по футболу – бронзовый призер юношеского чемпионата мира. Событием года в мире вновь была названа война между Россией и Украиной. Событие года в Израиле – "Черная суббота" – 7 октября – нападение террористов из Газы на Израиль. Потеря года – Вахтанг Кикабидзе – актер и режиссер, Грузия.