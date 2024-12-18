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Израиль

ЦАХАЛ снесет квартиры террористов-убийц в Сальфите и Калькилии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 18 декабря 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 18:19
ЦАХАЛ снесет квартиры террористов-убийц в Сальфите и Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля официально объявила о намерении конфисковать и снести жилье двух террористов – Джамаля Абу Хании, совершившего теракт в Калькилии, и Амара Удэ, совершившего теракт в Холоне.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в среду, 18 декабря, родственники Джамаля Абу Хании получили уведомление о конфискации для последующего сноса квартиры в Калькилии, где проживал террорист. Напомним, в июне текущего года он и его сообщники убили Амнона Мохтара из Петах-Тиквы. Джамаль Абу Хания был ликвидирован возле Туль-Карема в августе.

Днем ранее, 17 декабря, был передан ордер на конфискацию и снос квартиры в Сальфите, где проживал 35-летний Амар Удэ. 4 августа он напал с ножом на пожилых людей в Холоне, убив 66-летнюю Рину Данив и 80-летнего Авраама Сумихи. Сам Удэ был уничтожен на месте преступления.

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