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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18.12.2024: операции в Шхеме, Рамалле, Иерихоне

время публикации: 18 декабря 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 06:22
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 18.12.2024: операции в Шхеме, Рамалле, Иерихоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 декабря действовали в Шхеме, в Рамалле, около Туль-Карема (в Кафине), в Иерихоне (в лагере Эйн-Султан).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 18 декабря.

Израиль
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