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NEWSru.co.il :: В Израиле18 февраля 2021 г., 20:14

"Кан-11": израильтянка, задержанная в Сирии, в прошлом пыталась проникнуть в сектор Газы

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"Кан-11": израильтянка, задержанная в Сирии, в прошлом пыталась проникнуть в сектор Газы

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" сообщалось, что израильтянка, задержанная две недели назад в Сирии, в прошлом предпринимала неудачную попытку попасть в сектор Газы.

В сообщении телеканала отмечалось, что мотивы женщины неизвестны. Но уже можно с уверенностью сказать, что у ее поступка нет романтической подоплеки.

Телеканал сообщил, что после возвращения в Израиль она будет допрошена следователями ШАБАКа.


Радиостанция сообщила, что из Израиля в Москву вылетел спецборт, которым будет доставлена в Израиль "освобожденная из плена" женщина.

Ранее 18 февраля израильские военные в районе Кунейтры вернули на территорию Сирии двух "заблудившихся пастухов", которые были переданы представителям "Красного креста".

Согласно опубликованным данным, эти "пастухи" были задержаны военными несколько недель назад после того, как пересекли сирийско-израильскую границу.

Согласно источникам в правительстве Израиля, двое "пастухов" были освобождены вместо жительницы Мадждаль-Шамса Нахаль аль-Макат и Диаба Каамуза, на освобождении которых настаивала Сирия, но которые отказались от сделки, по условиям которым им предстояла депортация в Дамаск.

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