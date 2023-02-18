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    В Израиле

    В субботу на дорогах страны в результате аварий погибли четыре человека

    время публикации: | последнее обновление:
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    На месте аварии
    Пресс-служба МАДА

    В субботу, 18 февраля, на дорогах Израиля погибли четыре человека.

    Около 09:00 на трассе 65 мотоциклист врезался в дорожное ограждение у перекрестка Умм эль-Фахм в направление Мегидо. Прибывшие на место парамедики МАДА провели мотоциклисту, 40-летнему мужчине, находившему в критическом состоянию, сердечно-легочную реанимацию, однако вскоре были вынуждены констатировать смерть пострадавшего.

    Еще один мотоциклист (40 лет) погиб несколькими часами позже в Верхней Галилее, недалеко от Маале Гамла, когда его мотоцикл столкнулся с квадроциклом.

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    Днем на Голанских высотах, возле кибуца Орталь, столкнулись три транспортных средства, в результате чего погиб 35-летний мужчина. Пять человек пострадали. Одна из пострадавших, 23-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших, 23-летняя женщина и 20-летний мужчина, находятся в состоянии средней тяжести. Также 3-летний ребенок и еще один мужчина получили легкие травмы.

    Вечером в Кейсарии, на бульваре Ротшильд, столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибла 27-летняя женщина, пассажирка одной из машин.

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