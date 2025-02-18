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Израиль

Полиция задержала "Золушку": подозреваемый проникал в спальни девушек

Полиция
Иерусалим
время публикации: 18 февраля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 10:00
Полиция задержала "Золушку": подозреваемый проникал в спальни девушек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании жителя Иерусалима, примерно 20 лет, который подозревается в действиях, представлявших угрозу для молодых женщин и девушек.

1 февраля в полицию поступила жалоба от молодой женщины, которая рассказала, что около 3 часов ночи в ее спальню вошел подозреваемый в маске, она проснулась и спросила, что происходит, тогда мужчина зажал ей рот рукой и схватил за ноги. Женщина оказала сопротивление, и подозреваемый убежал.

По версии следствия, подозреваемый может быть причастен к другому похожему инциденту, когда в апреле 2024 года ночью некто проник в комнату для девочек в школе-интернате. Когда одна из девочек проснулась и позвала на помощь, подозреваемый скрылся.

Следствием установлено, что в обоих случаях на ногах подозреваемого была одна и та же обувь.

Задержанный был доставлен в суд. Срок его содержания был продлен до 20 февраля.

Полиция дала подозреваемому условную кличку "Золушка", по всей видимости потому, что он всякий раз убегал, оставляя следы своей обуви.

Израиль
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