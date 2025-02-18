В населенных пунктах севера Израиля проходят муниципальные выборы

Во вторник, 18 февраля, проходит первый тур муниципальных выборов в населенных пунктах севера Израиля, жители которых более года находились в эвакуации.

Выборы проходят в Кирьят-Шмоне, местном совете Шломи, региональных советах Галиль Элион, Мевоот а-Хермон, Маале-Йосеф и Мером а-Галиль. В поселке Бецет регионального совета Мата-Ашер пройдут выборы в поселковый комитет.

Следует отметить, что, поскольку в местном совете Шломи свою кандидатуру выставил только один кандидат и только один список, избирательные участки открываться не будут, а будет только объявление победителя. Такая же ситуация – в деревне Араб аль-Арамше в региональном совете Мата-Ашер.

В общей сложности право голоса получат около 70 тысяч человек, для которых будут открыты 212 избирательных участков – 129 участков на севере и 83 участка в различных районах страны для тех, кто еще не вернулся из эвакуации.

Также избирательные участки будут установлены на военных базах.

Избирательные участки закроются в 22:00, а в населенных пунктах с населением менее 350 человек – в 20:00.

В населенных пунктах, в которых ни один из кандидатов не наберет 40%, 4 марта состоится второй тур.