Снежный шторм "Коралл" в Израиле: ожидаются снегопады на высотах более 500 м над уровнем моря

Метеорологическая служба Израиля объявила, что надвигающейся волне холода и осадков дано название "Коралл" (קורל).

По словам руководителя метеослужбы Амира Гивати, резкое похолодание будет сопровождаться дождями и снегопадами. Причем снег выпадет не только на Голанских высотах, но также в горах центра страны, включая Иерусалим.

По оценке синоптиков, начиная с воскресенья, 23 февраля, снегопады возможны на высотах 500-700 метров над уровнем моря и более. То есть снег может выпасть на всей территории Иерусалима и в окрестностях столицы Израиля.

Ранее был уточнен "снежный прогноз" по Иерусалиму. По публикуемым сегодня оценкам, снег с дождем будет идти в Иерусалиме не менее двух дней – в воскресенье-понедельник, 23-24 февраля. Температура при этом будет ночью около 0, днем – 2-3 градуса тепла. Не исключено образование устойчивого снежного покрова в Иерусалиме на некоторое время.

Согласно прогнозу, в пятницу-субботу, 21-22 февраля, резко похолодает. В Иерусалиме, как и в других районах, будут идти дожди. В ночь на 23 февраля температура в Иерусалиме опустится до 0 градусов и пойдет снег.

При этом обильные снегопады на Хермоне и других вершинах Голанских высот ожидаются уже с четверга, 20 февраля. Снег будет идти не менее недели. Температура воздуха на вершинах Голан будет ниже нуля.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В связи с ожиданием снегопада в горных районах служба скорой помощи "Маген Давид Адом" готовится к использованию в таких районах автомобилей повышенной проходимости.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.