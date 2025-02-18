"В 2027 году я вас всех убью". В Иерусалиме задержан араб из Хеврона, представлявшийся адвокатом

Полиция сообщает о задержании 17 февраля в Иерусалиме в одном из складских помещений "Синема Сити" нелегала из Хеврона, примерно 20 лет, который после ареста угрожал "убить всех евреев".

Нелегал утверждал, что он житель Израиля, звонил жительнице Шуафата и просил подтвердить, что она его мать. При обыске у него были обнаружены водительские права двух граждан Израиля – задержанный солгал, что он "адвокат" и это документы его клиентов. Также при обыске у задержанного был изъят нож.

После ареста задержанный угрожал сотруднице полиции, проклиная ее и заявляя, что она обязательно заболеет раком. Потом он заявил: "Погодите еще, что будет с вами, евреями, в 2027 году, я вас всех убью. А потом: "В 2027 году здесь не останется никого, если на то будет воля Аллаха".

По окончании допроса подозреваемый был заключен под стражу, сегодня он предстанет перед окружным судом Иерусалима для продления срока содержания его под стражей.