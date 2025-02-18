ЦАХАЛ подтвердил перехват неисправного израильского БПЛА в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что ранее в южном Ливане был перехвачен технически неисправный израильский БПЛА. Военные подчеркивают, что нет угрозы утечки секретной информации.

Армия проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ЦАХАЛа перехватили БПЛА в районе Хермона. Сначала сообщалось, что это был БПЛА летевший со стороны Ливана. Позже было объявлено, что перехвачен израильский БПЛА, управление которым было потеряно.