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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил перехват неисправного израильского БПЛА в Ливане

Беспилотники
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 февраля 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 19:46
ЦАХАЛ подтвердил перехват неисправного израильского БПЛА в Ливане
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что ранее в южном Ливане был перехвачен технически неисправный израильский БПЛА. Военные подчеркивают, что нет угрозы утечки секретной информации.

Армия проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ЦАХАЛа перехватили БПЛА в районе Хермона. Сначала сообщалось, что это был БПЛА летевший со стороны Ливана. Позже было объявлено, что перехвачен израильский БПЛА, управление которым было потеряно.

Израиль
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