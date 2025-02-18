На этой неделе должны быть освобождены шесть заложников

В ближайшую субботу, 22 февраля, должны быть освобождены шесть живых заложников из списка 1-й фазы сделки, их близкие получили официальное уведомление.

После 505 дней, проведенных в плену ХАМАСа, домой вернутся:

1. Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова").

2. Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова").

Его девушка была с ним и спаслась чудом.

3. Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").

4. Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри)

5. Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году).

6. Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

Кроме того, в четверг, 20 февраля, ХАМАС передаст Израилю тела четырех погибших в плену граждан Израиля. Имена "освобождаемых" ХАМАС сообщит за несколько часов до этого. Тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших, только после завершения процедуры идентификации, на которую может потребоваться несколько дней, будут уведомлены семьи. По информации в СМИ, "освобождение" тел погибших заложников осуществляется с "секретным" пунктом соглашения.

После того, как на этой неделе Израилю будут переданы шесть живых заложников и тела четырех погибших, террористы продолжат удерживать 59 заложников, в том числе тела не менее 28 погибших.

Штаб семей похищенных распространил заявление: "Приветствуем радостную весть о предстоящем освобождении наших родных: Аверы Менгисту, находившегося в плену 3821 день, Хишама Шаабана ас-Сайида – 3595 дней, а также Омера Шем-Това, Таля Шохама, Элии Коэна и Омера Венкерта, проведших в плену ХАМАСа 505 дней. Дата освобождения остальных заложников неизвестна, и их время на исходе. Необходимо достичь всеобъемлющего и немедленного соглашения, которое вернет всех заложников: живых – для реабилитации, погибших – для достойного погребения".

В обмен на 6 живых и 4 мертвых заложников Израиль освободит более 600 заключенных, включая 50 убийц

Управление по делам заключенных при палестинской администрации заявляет, что на этой неделе в рамках очередного этапа "обмена пленными" власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре.

Сообщается, что в списке 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

Среди освобождаемых террористов 50 были приговорены к пожизненным срокам (то есть речь идет о террористах-убийцах), еще 60 – к длительным срокам тюремного заключения.

В рамках достигнутого соглашения, 108 освобождаемых террористов будут депортированы в Египет, а затем – в другие страны.

Требование Трампа и реализация сделки

Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по второму этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки были освобождены 24 заложника (19 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 14 заложников (шесть из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)