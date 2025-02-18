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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 25 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 18 февраля 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 13:46
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 25 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 18 февраля в Иудее и Самарии были задержаны 25 подозреваемых в террористической деятельности. В Самарии продолжается операция "Железная стена".

Военные действовали ночью в Дженине, Мадаме, Сильуаде, Рамоне, Аль-Люубанэ, Абу-Дисе, Хевроне, Калькилии и Аззуне.

Было конфисковано оружие.

Отметим, что на фоне освобождения террористов в обмен на заложников в рамках сделки с ХАМАСом израильские военные активизировали работу по задержанию подозреваемых в терроре.

Израиль
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