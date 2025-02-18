ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 25 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 18 февраля в Иудее и Самарии были задержаны 25 подозреваемых в террористической деятельности. В Самарии продолжается операция "Железная стена".

Военные действовали ночью в Дженине, Мадаме, Сильуаде, Рамоне, Аль-Люубанэ, Абу-Дисе, Хевроне, Калькилии и Аззуне.

Было конфисковано оружие.

Отметим, что на фоне освобождения террористов в обмен на заложников в рамках сделки с ХАМАСом израильские военные активизировали работу по задержанию подозреваемых в терроре.