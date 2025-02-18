Коалиционный кризис: Смотрич и Дери обсудили закон о призыве

Министр финансов, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич провел встречу с главой партии ШАС Арье Дери. Об этом сообщили журналисты ультраортодоксальных изданий.

Согласно опубликованной информации, встреча касалась вопросов закона о призыве и утверждения государственного бюджета.

В окружении министра финансов редакции Newsru.co.il подтвердили факт встречи, однако отказались сообщить детали.

Встреча состоялась на фоне напряженности между ультраортодоксальными партиями и министром финансов. Накануне заместитель спикера Кнессета Моше Рот ("Яадут а-Тора") заявил, что, если вопрос субсидирования детских учебных заведений не будет решен, коалиция скорее всего развалится.

Напомним, что в конце февраля истекает срок, предоставленный Высшим судом справедливости (БАГАЦ) для упорядочивания статуса учащихся йешив. Если этого не произойдет, вступят в силу экономические санкции в отношении уклонистов от службы. В частности, они будут лишены субсидий детских садов. Источники в "Яадут а-Тора" заявляют что вопрос субсидирования может привести к краху коалиции. В частности, главы ультраортодоксальных партий угрожают не голосовать за бюджет, что приведет к роспуску Кнессета и досрочным выборам.